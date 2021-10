BA: Trabalhadores morrem asfixiados após inalarem fumaça tóxica em garimpo

Dois homens morreram, nesta segunda-feira (11), após terem inalado uma fumaça tóxica enquanto trabalhavam a 18 metros de profundidade em um garimpo, na localidade de Socotó, em Campo Formoso, região norte da Bahia. As informações são do g1.

O caso foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros de Senhor do Bonfim, que encontraram os corpos dos operários após terem sido acionados.

De acordo com testemunhas, o local funciona como um garimpo clandestino, que teve um buraco aberto para exploração que foi alagado. Os operários entraram no local com o auxílio de uma bomba e sucção para retirar a água e prosseguir com o trabalho.

Uma pane no motor do maquinário teria provocado uma fumada tóxica no interior do poço, de onde eles não conseguiram sair e acabaram morrendo asfixiados.

Saiba mais