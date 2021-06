BA: Possível golpe gera congestionamento na porta de motel em Salvador

O que era para ser uma noite romântica para alguns casais no Dia dos Namorados acabou se transformando em uma grande confusão. O motivo foi o intenso congestionamento na porta do Motel Le Royale, na capital baiana, no último dia (12).

O trânsito, que chegou a gerar filas de carros, travou uma parte das Avenidas São Rafael e Paralela. O caso viralizou nas redes sociais após clientes reclamarem que tinham feito agendamentos por um perfil do estabelecimento. No entanto, o gerente do local explicou que o motel trabalha somente com ordem de chegada e alertou que a página era falsa.

“A demanda por nossas suítes está muito alta, não estamos conseguindo responder a todos, portanto vamos deixar algumas informações importantes:

Não trabalhamos com reservas

A entrada é somente por ordem de chegada

Não dá para informar a disponibilidade de suítes com antecedência, pois a qualquer momento elas podem ficar ocupadas

Os valores do pernoite estão nos destaques

O horário do pernoite hoje é a partir das 22h, porém a maioria dos clientes chegam antes e solicitam um período ou pagam a hora extra antes de entrar, por isso pode acontecer de você chegar às 22h e não encontrar suíte disponível”, publicou o estabelecimento na conta do Instagram.

Ao G1, o gerente da unidade, Paulino Costa Filho, reafirmou que a unidade não trabalha com reservas e disse que a informação do pedido de pagamento prévio pelas suítes era uma “fakenews”.

“É bom frisar que o Dia dos Namorados é um dia super atípico. Seria injusto fazer reserva. A procura é tão grande que não tem porque fazer. Esse fato não existiu. Tenho um funcionário que cuida disso e, pelo menos no motel, não aconteceu”, disse Paulino.

Até o momento, a Polícia Civil também não registrou nenhuma ocorrência por fraude ou pagamento indevido ao perfil.

