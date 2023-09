Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 10:23 Compartilhe

Um policial federal e outros quatro suspeitos morreram em confronto durante a Operação Fauda contra uma facção, realizada na manhã desta sexta-feira, 15, no bairro de Valéria, em Salvador (BA). De acordo com as autoridades, alguns criminosos encontram-se escondidos em uma mata fechada da região.

