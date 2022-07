BA: Polícia prende pai acusado de estuprar filha de 11 anos

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (28) um homem acusado de estupro, na cidade de Barra (BA). De acordo com as investigações, a vítima é filha do homem e tem 11 anos.







Segundo as autoridades, o crime foi praticado em novembro. A mãe da criança descobriu o estupro após a filha começar a recusar passar o final de semana com o pai. Questionada pela mãe, a menina respondeu que “preferia morrer a ver o pai de novo”.

Mais tarde, a menina acabou contando que havia sido estuprada. Após investigar o caso, a polícia pediu a prisão do homem à Justiça. Ele foi encontrado enquanto trabalhava em uma empresa consertando computadores.