BA: Mulher suspeita de matar a mãe é presa seis anos após o crime

Uma mulher suspeita de matar a mãe Vera Lúcia Silva Martins, de 40 anos, em abril de 2016, em Salvador (BA), foi presa na terça-feira (16). De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi localizada na cidade de Serrinha (BA), onde estava escondida desde o crime.

Conforme os investigadores, na cidade, ela se apresentava como Maria Ilza dos Santos Nascimento, mas os policiais civis confirmaram sua identidade ao realizar o confronto das impressões digitais da mulher com os registros vinculados ao seu verdadeiro nome.

Em seguida, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo 1º Juízo do Tribunal do Júri de Salvador. Segundo a polícia, a determinação judicial indica o cometimento dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e feminicídio, além de roubo.