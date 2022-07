BA: Mulher relata assédio sexual de urologista durante consulta

Uma mulher denunciou um médico urologista, em Salvador (BA), após ter sido tocada nas partes íntimas durante uma consulta. De acordo com a paciente, o homem também tentou dar um beijo na boca dela. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) por se sentir molestada. As informações são do G1.







“Ele veio para me dar um beijo na testa, me deu um beijo na testa. Depois veio para me dar um beijo na boca, foi quando eu tomei aquele susto, virei o rosto e ele pegou na ponta do meu nariz”, contou a mulher em entrevista à TV Bahia.

A paciente afirma ainda que o médico disse que queria sair com ela após a consulta. “Eu vou te dar alta e você vai sair comigo”, teria dito o urologista, segundo a mulher.

Após a consulta, a mulher relatou o constrangimento ao médico que, por mensagens, pediu desculpas para ela. “Não me prejudique… Pela minha filha… Não tem necessidade”, pediu ele. Em resposta, a paciente afirmou que não voltaria ao consultório sabendo que o profissional desejava sair com ela.

“Tentar me tocar na maca me fez sentir completamente assediada, foi muita falta de ética”, escreveu ela.

Em nota ao G1, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e depoimentos já estão sendo colhidos.

“Hoje é muito doloroso pra mim para falar sobre isso, mas eu não posso ficar calada. Tenho que denunciar, porque pode ser que outras mulheres tenham passado por isso, ou pode ser que eu tenha sido a primeira, mas que não tenha outras vítimas, né? Minha intenção é justamente essa”, afirmou a paciente.