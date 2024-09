BA: mulher morre ao sofrer descarga elétrica enquanto tirava roupas de máquina de lavar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 12:46 Para compartilhar:

Uma mulher morreu eletrocutada após tirar roupas de uma máquina de lavar em Tanquinho (BA) – cidade localizada a cerca de 160 quilômetros de Salvador (BA) – na segunda-feira, 16. Maria Silva Viana, de 44 anos, chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. As informações são do “Jornal da Manhã”, da TV Bahia, afiliada da TV Globo.

De acordo com as autoridades, parentes encontraram a vítima caída no chão ao lado do equipamento em meio a muita água e fiação elétrica solta pelo chão. A Polícia Civil informou que investiga o caso e pretende coletar informações com familiares e vizinhos. As forças de segurança também aguardam o resultado de uma perícia feita no local.

Especialistas indicam que não se deve manusear as roupas de uma máquina de lavar enquanto o eletrodoméstico estiver em funcionamento, verificar se fios soltos estão próximos do equipamento e chamar um técnico especializado caso ocorra a suspeita de um problema com o aparelho, permanecendo sem tocar no objeto até a chegada do profissional.