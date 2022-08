BA: Mulher é presa depois de matar companheiro a facadas após descobrir traição

Da Redação 22/08/2022 - 18:30 Compartilhe

Uma mulher, de 43 anos, foi presa em flagrante na noite de domingo (21) depois de ter matado o companheiro a facadas. Isso teria acontecido após ela ter descoberto que o homem passou o dia com a ex-mulher em um bar. O caso ocorreu no bairro de Novo Horizonte, em Salvador (BA). As informações são do Metro1.

O portal apurou com vizinhos que houve uma discussão quando a mulher flagrou o companheiro com a ex-mulher. Inclusive, ela tentou agredi-lo no estabelecimento.

A Polícia Civil informou que o crime ocorreu quando o casal retornou para a sua residência. Depois de esfaquear o companheiro, a mulher foi detida e levada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os agentes não divulgaram as identidades das pessoas envolvidas no caso.