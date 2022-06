BA: Moradores protestam contra cancelamento de festival que teria show de Gusttavo Lima

Os moradores de Teolândia, cidade no interior da Bahia, protestaram contra o cancelamento do Festival da Banana na tarde de sexta-feira (3). A decisão ocorreu após pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) já que o município está em estado de emergência após as fortes chuvas que atingiram o estado no fim de 2021. As informações são do G1.

O Festival da Banana foi cancelado após decisão da Justiça. O evento contaria com 28 atrações, com gasto de R$ 2 milhões, o equivalente a 40% do dinheiro gasto com saúde no município em 2021. O cantor Gusttavo Lima seria uma das atrações do festival e receberia mais de R$ 700 mil.





O protesto foi feito com pneus queimados, fechando um trecho da BR-101. Nas redes sociais, um homem não identificado, afirmou que o festival geraria mais de 200 empregos diretos e cerca de 500 indiretos. Moradores e trabalhadores alegam que investiram muito dinheiro pensando no evento.

O valor do festival se aproxima dos cerca de R$ 2,3 milhões destinados pelo governo federal à prefeitura de Teolândia, por causa da emergência das chuvas, em dezembro do ano passado.