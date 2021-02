BA: Jovens de Salvador chamam atenção na web com vídeos de abordagem policial

Identificado nas redes sociais como “Os cria do bairro”, um grupo de jovens baianos tem chamado atenção com vídeos em tom de humor retratando a abordagem policial em Salvador na Bahia. Nas imagens, os meninos fazem alusão, quase como uma sátira, ao tratamento violento recebidos por eles pelos policiais.

“A realidade da favela é essa. [Não são todos], mas alguns policiais são assim. Na hora da abordagem, não esperam, já abordam a pessoa querendo dar tapa, mesmo sem saber se é trabalhador. Tipo eu, moro na favela, sou cantor de pagode, aí ele me para, sem perguntar, nem nada, e já chega batendo”, relatou o criador do grupo, Wesley Nascimento, de 18 anos, ao G1.

Procurada pelo G1, a Polícia Militar disse, por meio de nota, que o vídeo foi “feito de maneira aleatória, jocosa, que não retrata, em nada, as técnicas e táticas utilizadas pela corporação quando aborda os cidadãos”.

Apesar da negativa da PM, nos comentários, pessoas confirmaram que o tratamento dados pelos policiais aos moradores da periferia é os mesmo retratado no vídeo.

“A gente criou na intenção de crescer no Instagram como influenciador e, com isso, futuramente se tornar um trabalho”, explicou Wesley.

“A gente nem acreditou [quando viralizou]. Quando a gente postou, tinha entre 100 e 200 seguidores. No outro dia já estava com mais de mil”.

Com 13 integrantes, os jovens se dividem entre os personagens do vídeo e os responsáveis por criar o roteiro e pela edição do material.

“A gente vai começar a gravar para o YouTube. Um amigo da gente entrou na produção, e ele já tinha câmera, microfone, essas coisas”, comentou.

