BA: Homem é preso suspeito de matar outro a pedradas em clube

Um homem foi preso suspeito de ter matado Lucas Felipe Viana de Santana, de 28 anos, a pedradas dentro de um clube social, localizado na cidade de Campo Formoso (BA), no domingo (17). A motivação do crime, assim como a identidade do investigado, não foi divulgada até o momento. As informações são do G1.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o corpo de Lucas com marcas de pedradas na cabeça e no tórax. A Polícia Civil também investiga se ele foi espancado.

Depois, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde se realizou o exame de necropsia.

Não houve informação sobre o sepultamento de Lucas. A polícia também não revelou as circunstâncias em que o suspeito do crime foi preso.