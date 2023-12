BA: filho e esposa de deputado investigado pela PF como chefe de grupo miliciano são presos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/12/2023 - 15:51 Para compartilhar:

O filho e a mulher do deputado estadual Binho Galinha (Patriota), alvo de operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira, 7, foram presos pelas autoridades em Feira de Santana (BA). João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano, de 18 anos, e a mãe, Mayan Cerqueira da Silva, de 43, foram detidos por suposto envolvimento com um grupo miliciano que teria praticado lavagem de dinheiro e agiotagem.

Entenda o caso:

De acordo com a Polícia Federal, R$ 700 milhões foram bloqueados em contas bancárias dos investigados e 26 propriedades foram “sequestradas” pelas autoridades;

O líder da milícia foi identificado como Kléber Cristian Escolano de Almeida, de 46 anos, conhecido como Binho Galinha, um deputado estadual eleito pelo Patriota em 2022 com 49.834 votos;

Em nota divulgada nas redes sociais, o parlamentar afirmou que está à disposição das autoridades e que tudo será esclarecido à Justiça;

As investigações das forças de segurança concluíram que, em uma década, a organização criminosa chegou a movimentar R$ 100 milhões, valor que era transferido de membros do grupo para empresas em processo que categoriza lavagem de dinheiro;

Policiais militares também faziam parte da organização miliciana, participando de ações violentas atribuídas a cobrança de quantias relacionadas ao jogo do bicho e à agiotagem.

De acordo com a TV Bahia, o filho do deputado estadual, mesmo quando era menor de idade, foi responsável por receber parte dos valores que o grupo possuía, tendo repassado R$ 474 mil para Binho Galinha. Já a esposa do político apresentou uma movimentação financeira incompatível com a renda que era apresentada por ela à Receita Federal.

Binho Galinha não foi preso pelas autoridades porque possui foro privilegiado, que é concedido a parlamentares do legislativo. Segundo a CNN Brasil, a esposa do político teve a detenção convertida para domiciliar, pois ela possui um filho de 12 anos. A reclusão preventiva de João Guilherme Escolano teria sido mantida e o investigado encaminhado a um presídio em Salvador.

A IstoÉ tentou contato com o Tribunal de Justiça da Bahia e com o Ministério Público do estado, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.

