BA: Empresário e namorada são encontrados mortos em Salvador

Um empresário foi morto pela própria namorada no domingo (10) em um condomínio no bairro do Horto Florestal, área nobre de Salvador. As informações são do UOL.

Segundo a Polícia Civil, os corpos de Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, e Isabela Araújo Valença, de 33, foram encontrados por volta de 17h50 em um dos quartos da residência.

De acordo com a polícia, Isabela teria atirado na cabeça de Elton com uma pistola e, depois, cometido suicídio. Ela teria usado uma pistola do namorado, que tinha autorização para porte de arma de fogo, segundo a 1ª Delegacia de Homicídios, que investiga o caso.

Não há informações sobre os motivos do crime. De acordo com a investigação, os pais do empresário estavam em outro quarto na hora do crime. O apartamento pertence ao pai de Elton.

Segundo o UOL, pessoas próximas relatam que Elton e Isabela namoravam há pelo menos dois anos e demonstravam um relacionamento tranquilo. Eles moravam em Petrolina (PE) e estavam na capital baiana para visitar familiares.

