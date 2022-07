BA: Empresária denuncia ex-companheiro por tortura física e psicológica; acusado é preso em flagrante

A empresária Clara Martins alega que sofreu violência física e psicológica do ex-companheiro por quase dois anos na cidade de Alagoinhas (BA), a 120 km da capital Salvador. As informações são do site G1.

O suspeito foi preso em flagrante na última terça-feira (12). Após a detenção, a Polícia Civil descobriu que o acusado possui passagens por falsificação e porte ilegal de armas.

Clara começou a ser agredida no fim de 2020, pouco depois de conhecer o então companheiro em um aplicativo de relacionamento. Após se conhecerem pessoalmente, em Salvador, decidiram morar juntos. Depois disso, ela declara que foi vítima de castigos tortura, violência sexual e psicológica, sofrendo até mesmo um aborto espontâneo.

“Eu já passei por todas as torturas conhecidas, de ser amarrada, joelho, boca, o meu fêmur é afundado de tanto cabo de vassoura e perdi uma criança nesse meio tempo”, afirmou.

Os filhos da empresária, de outro relacionamento, também foram agredidos e, por conta disso, Clara perdeu a guarda das crianças. A vítima ainda disse que teve um dedo quebrado e foi ajudada por vizinhos.