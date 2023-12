BA: empregada doméstica morre após cair em poço de elevador no primeiro dia de trabalho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 15:06 Para compartilhar:

Uma empregada doméstica morreu após cair no poço do elevador de um edifício no bairro Pituba, em Salvador, nesta segunda-feira, 18. Juliane Lima Gonçalves, de 29 anos, estava no fim do primeiro dia de trabalho e sofreu uma queda do quarto andar do prédio. As portas do equipamento teriam se aberto quando ele não estava no piso. As informações são do Jornal da Manhã, da TV Bahia.

Entenda o caso:

Juliane Lima Gonçalves estava no primeiro dia de trabalho e o incidente ocorreu por volta das 17h, após o fim do expediente;

Por ter caído no poço do elevador, a jovem sofreu uma queda equivalente a sete andares, devido aos pisos da garagem;

Em contato com a IstoÉ, o Corpo de Bombeiros da Bahia relatou que fez a retirada da vítima do poço do elevador, que foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos;

De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a mulher conseguiu manter os sentidos após a queda, mas morreu enquanto estava sendo conduzida ao hospital;

O órgão abriu um inquérito para reunir laudos de fiscalização, documentos do condomínio e do empregador de Juliane, além de depoimentos.

