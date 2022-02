BA: Manobrista despenca com carro do 4º andar de garagem e sobrevive

Um manobrista, de 69 anos, retirava um veículo de uma vaga quando perdeu o controle e acabou batendo em um outro automóvel que estava estacionado. Com o choque contra a fachada de um edifício garagem, os dois carros despencaram do 4° andar, na quarta-feira (2). O prédio fica entre a rua da Bélgica e a avenida Estados Unidos, em Salvador (BA). O manobrista sobreviveu à queda. As informações são do UOL.

O motoboy Valdemiro Silva Neto, que ajudou no resgate, relatou à TV Bahia, afiliada da TV Globo, que o manobrista “estava tonto por causa da pancada, mas eu e outro colega puxamos a porta do carro e tiramos ele de dentro. Apareceram uma médica e um socorrista do Samu, que estava de folga, e demos apoio. Ele começou a reagir bem depois de tirarmos ele de dentro do carro”.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o manobrista para um hospital da região com ferimentos leves.

Após o acidente, agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpub) removeram os destroços dos veículos e os pedaços de concreto que se desprenderam do prédio.

O engenheiro Marcelo Assis, dono do carro que estava estacionado na garagem, ficou aliviado ao saber que o manobrista não sofreu ferimentos graves.

“Graças a Deus ele não teve nada. Coisas materiais a gente resolve, o que importa é a vida”, relatou à TV Bahia.

A Defesa Civil realizou uma inspeção no edifício e afirmou que a estrutura não foi danificada pelo acidente.

