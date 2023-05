BA: Casal é agredido em loja do Carrefour após furto de leite em pó

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2023 - 9:01 Compartilhe

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal sofrendo agressões na área externa de uma unidade do Carrefour, localizada ao lado do Shopping Salvador Norte, no bairro São Cristóvão, em Salvador (BA).

Como aconteceu?

As imagens se espalharam pelas redes sociais na última sexta-feira (5). O casal, identificado apenas como Jeremias e Jamile, teriam sofrido as agressões após confessar que furtou dois pacotes de leite em pó porque precisava levar para a filha;

Em um determinado momento, Jamile tentou se defender dos tapas. “Tire a mão sua desgraça”, disse um dos envolvidos;

Já Jeremias foi agredido brutalmente com socos;

Por meio de publicações no Twitter, o Grupo Carrefour Brasil lamentou o ocorrido e afirmou que adotou as medidas cabíveis como desligar a liderança e equipe de prevenção. Também ressaltou que está em busca do casal agredido para oferecer suporte psicológico, médico e qualquer outro apoio que precise;

“Em um vídeo que mostra o fato, é possível identificar que o agressor tem uma tatuagem na mão. No avanço das nossas investigações internas, apuramos que nenhum profissional direto ou indireto que atua na unidade tem essa tatuagem”, acrescentou o Carrefour;

O grupo ainda afirmou que registrou um boletim online na 12ª Delegacia Territorial (Itapuã). A Polícia Civil da Bahia informou por meio de nota enviada à IstoÉ que apura os fatos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias