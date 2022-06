BA: Adolescente morre após ser baleado durante ‘brincadeira’ de roleta russa; amigo é preso

Wemerson Cardoso da Silva, de 17 anos, morreu na noite de terça-feira (31) após ser baleado no rosto durante uma “brincadeira” de roleta russa com um amigo. O jovem, que não teve a identidade revelada, foi detido. O caso ocorreu na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia. As informações são do G1.

Testemunhas relataram à polícia que os dois rapazes estavam manuseando a arma em uma residência. Então, houve disparos. Alguns vizinhos socorreram Wemerson e o levaram ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas ele não resistiu.





A polícia não informou de quem era o armamento.

Horas depois, a mãe do outro adolescente envolvido procurou uma viatura da Polícia Militar e informou que queria levar o filho para uma delegacia. Porém ele estava sendo ameaçado pela vizinhança e por isso não conseguia sair de casa.

Os agentes foram à residência do jovem e o escoltaram até a viatura. Na delegacia, o rapaz informou que o disparo foi acidental e que ambos estavam “brincando”.

Mesmo assim, ele foi detido e segue à disposição do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA). O órgão deve decidir se o jovem irá ou não para uma casa de acolhimento ao menor infrator.