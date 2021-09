BA: Acidente entre ônibus, van e caminhão com eucalipto deixa 12 mortos

Um acidente na quarta-feira (29) envolvendo um caminhão bitrem que carregava eucalipto, um ônibus e uma van deixou ao menos 12 mortos na BR-101, próximo ao distrito de Mundo Novo, em Eunápolis (BA). Outras 22 pessoas ficaram feridas, seis delas estão em estado grave. As informações são do G1.

De acordo com a polícia, entre as vítimas estão o motorista do ônibus Leandro Assunção, o condutor da van e uma criança, que ainda não tiveram a identidade divulgada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ultimo vagão do caminhão bitrem tombou em uma curva, desprendeu e rodou na pista.

O vagão estava com toras de eucalipto e atingiu o ônibus e a van, que seguiam no sentido contrário da pista. O motorista do caminhão fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas. A pista só foi liberada na manhã desta quinta-feira (30).

Veja também