B3: Volume financeiro médio diário em junho fica em R$ 32,473 bi; alta de 104%

A B3 divulgou suas prévias operacionais referentes ao mês de junho. No mercado de renda variável, o volume financeiro médio diário ficou em R$ 32,473 bilhões, um aumento de 104% frente os R$ 15,917 bilhões de junho de 2019. Em relação a maio, o avanço foi de 24,6%.

O número de investidores ativos cresceu 130,6% em um ano, para 2,678 milhões. Na comparação mensal, o aumento foi de 6,6%. O valor de mercado das empresas fechou junho praticamente estável na comparação anual, em R$ 3,95 trilhões.

Nos mercados futuros, houve queda de 25,5% no número de contratos negociados em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 4,095 milhões em média por dia. Em relação a maio, houve aumento de 7,2%. As maiores quedas anuais aconteceram nos contratos de juros, tanto em reais (-38,7%) quanto em dólares (-37,4%). Já os contratos de taxas de câmbio cresceram 61,9%.

Já a receita média por contrato cresceu 78,6% em um ano, para R$ 2.225. Na relação mensal, o avanço foi de 10%.

