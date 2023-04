B3 tocará sino para IPO do Planeta Terra no dia 26, em ação simbólica do Pacto Global da ONU

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2023 - 15:48 Compartilhe

O toque do sino de abertura dos negócios do próximo dia 26 (quarta-feira) na B3 irá simbolizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Planeta Terra, sob o ticker TERR4. Antes do “ring the bell”, a “companhia” será apresentada na B3 a partir das 8h30. A proposta do Pacto Global da ONU, em parceria com a B3 e com a agência AlmapBBDO, é reforçar a importância do investimento no futuro do planeta, criando um senso de urgência, para adesão aos compromissos do Pacto Global lançado em 2000, alinhados a princípios de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção.

O último Dia da Sobrecarga da Terra – data em que a utilização de recursos naturais pela humanidade ultrapassou a capacidade do planeta de regeneração – ocorreu em 28 de julho, pouco mais do que a metade do ano. Na tendência ano a ano, a expectativa é que o esgotamento aconteça ainda mais cedo em 2023.

Usando uma linguagem empresarial, a TERR4 é apresentada como uma empresa de bilhões de anos, única no seu segmento, com 8 bilhões de consumidores e com os piores resultados da sua história. A desigualdade social é traduzida pela má distribuição dos dividendos e o desmatamento, a poluição de rios e a perda de biodiversidade, em uma má gestão de ativos e patrimônio.

