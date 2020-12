B3 não faz alterações na 3ª prévia do Ibovespa válido para o período até abril

A B3 não fez alterações na terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para o período entre janeiro e abril de 2021. Com isso, ficam confirmadas as entradas de Copel PNB, Eneva ON, JHSF ON e Unidas ON no índice, sem nenhuma exclusão. O Ibovespa passa a ter 81 ativos, ante os atuais 77.

Entre os quatro papéis estreantes na carteira, o que chega com o maior peso é Eneva ON, com 0,771% de participação. Em seguida vêm Copel PNB, com 0,431%, Unidas ON, com 0,413%, e JHSF ON, com 0,1%.

Na ponta do índice, os principais ativos ganharam mais peso, especialmente as ações da Petrobras. Pela ordem, Vale ON passa a responder por 11,304% do Ibovespa, Itaú Unibanco PN por 6,974%, e Petrobras PN, por 5,872%. A lista das 10 ações mais importantes não se alterou, mas houve trocas de ordem entre elas.

Magazine Luiza ON, que na carteira atual responde por 3,974% do índice e é a sexta ação mais importante, perdeu parte do peso e agora, equivale a 3,075% do Ibovespa. WEG ON também teve a importância reduzida, caindo de 3,131% para 2,553% de acordo com a prévia.

Na nova ponderação, ações mais “tradicionais” ganharam espaço entre as 10 mais importantes. É o caso de Petrobras ON, que vem ganhando relevância ao longo do ano e chega a 2021 respondendo por 4,324% do Ibovespa, ante 3,787% no índice atual.

A nova carteira do Ibovespa passa a vigorar em 4 de janeiro de 2021.

Confira a terceira e última prévia do Ibovespa válido para o período entre janeiro e abril de 2021:

3 Previa do IBOVESPA com o PREGAO de 28/12/2020 para JANEIRO a ABRIL de 2021 COD. ACAO TIPO QTDE. TEORICA PART. % ABEV3 AMBEV S/A ON EJ 4.355.174.839 3,134 AZUL4 AZUL PN N2 327.283.207 0,564 BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 201.549.295 0,708 B3SA3 B3 ON NM 1.930.877.944 5,419 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 671.584.841 0,911 BRML3 BR MALLS PAR ON NM 843.728.684 0,394 BBDC3 BRADESCO ON EJ N1 1.147.260.246 1,295 BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 4.261.649.634 5,374 BRAP4 BRADESPAR PN N1 222.075.664 0,655 BBAS3 BRASIL ON NM 1.283.197.221 2,304 BRKM5 BRASKEM PNA N1 264.640.575 0,278 BRFS3 BRF SA ON NM 811.759.800 0,831 BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 236.093.794 1,029 CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 391.758.726 0,348 CCRO3 CCR SA ON NM 1.115.695.556 0,685 CMIG4 CEMIG PN N1 969.723.092 0,642 HGTX3 CIA HERING ON EDJ NM 126.186.408 0,098 CIEL3 CIELO ON NM 1.112.196.638 0,193 COGN3 COGNA ON ON NM 1.847.994.874 0,387 CPLE6 COPEL PNB EJ N1 128.297.543 0,431 CSAN3 COSAN ON NM 129.314.042 0,451 CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 187.714.249 0,275 CVCB3 CVC BRASIL ON NM 172.756.818 0,155 CYRE3 CYRELA REALT ON ED NM 281.154.098 0,372 ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 171.109.276 0,102 ELET3 ELETROBRAS ON N1 358.018.408 0,598 ELET6 ELETROBRAS PNB N1 242.977.127 0,407 EMBR3 EMBRAER ON NM 736.143.105 0,291 ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 250.403.441 0,226 ENGI11 ENERGISA UNT N2 250.679.709 0,584 ENEV3 ENEVA ON NM 287.844.670 0,771 EGIE3 ENGIE BRASIL ON EDJ NM 254.792.279 0,521 EQTL3 EQUATORIAL ON NM 1.010.286.085 1,062 EZTC3 EZTEC ON NM 95.756.217 0,187 FLRY3 FLEURY ON NM 303.800.430 0,376 GGBR4 GERDAU PN EJ N1 995.903.643 1,101 GOAU4 GERDAU MET PN EJ N1 693.699.918 0,351 GOLL4 GOL PN N2 137.725.788 0,152 NTCO3 GRUPO NATURA ON NM 841.083.922 1,995 HAPV3 HAPVIDA ON NM 1.085.256.490 0,750 HYPE3 HYPERA ON EJ NM 410.147.968 0,648 IGTA3 IGUATEMI ON NM 85.796.919 0,147 GNDI3 INTERMEDICA ON NM 588.176.771 2,093 IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 1.255.327.516 0,464 ITSA4 ITAUSA PN N1 4.515.538.171 2,431 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN N1 4.757.466.114 6,984 JBSS3 JBS ON NM 1.500.315.048 1,632 JHSF3 JHSF PART ON NM 288.952.690 0,100 KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 788.757.519 0,916 RENT3 LOCALIZA ON EJ NM 592.069.308 1,802 LCAM3 LOCAMERICA ON NM 323.763.077 0,413 LAME4 LOJAS AMERIC PN N1 835.451.478 0,993 LREN3 LOJAS RENNER ON EJ NM 785.417.914 1,575 MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 2.668.955.512 3,075 MRFG3 MARFRIG ON NM 368.864.634 0,244 BEEF3 MINERVA ON NM 239.331.676 0,112 MRVE3 MRV ON NM 298.796.441 0,261 MULT3 MULTIPLAN ON EJ N2 276.848.567 0,301 PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM 157.635.935 0,542 PETR3 PETROBRAS ON N2 3.307.982.840 4,324 PETR4 PETROBRAS PN N2 4.566.457.037 5,872 BRDT3 PETROBRAS BR ON EJ NM 1.164.958.126 1,178 PRIO3 PETRORIO ON NM 135.160.900 0,410 QUAL3 QUALICORP ON NM 283.467.789 0,455 RADL3 RAIADROGASIL ON EJ NM 1.072.645.150 1,234 RAIL3 RUMO S.A. ON NM 1.218.081.171 1,092 SBSP3 SABESP ON NM 339.999.111 0,709 SANB11 SANTANDER BR UNT 355.666.691 0,748 CSNA3 SID NACIONAL ON 642.398.790 0,909 SULA11 SUL AMERICA UNT N2 279.572.852 0,556 SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 724.921.241 1,890 TAEE11 TAESA UNT EJ N2 218.568.274 0,335 VIVT3 TELEF BRASIL ON EDJ 444.219.852 0,913 TIMS3 TIM ON EJ NM 808.485.985 0,540 TOTS3 TOTVS ON EJ NM 480.228.410 0,616 UGPA3 ULTRAPAR ON NM 1.087.056.490 1,185 USIM5 USIMINAS PNA N1 513.729.947 0,339 VALE3 VALE ON NM 2.837.320.141 11,304 VVAR3 VIAVAREJO ON ATZ NM 1.595.083.594 1,207 WEGE3 WEG ON EJ NM 741.148.001 2,553 YDUQ3 YDUQS PART ON NM 300.483.575 0,453 QUANTIDADE TEORICA TOTAL 74.590.397.521 100,000 VALOR DO REDUTOR 18.395.160,79038501 PREGAO BASE: 28/12/2020

