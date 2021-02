B3 mantém feriado de carnaval após governo cancelar ponto facultativo

A B3 confirmou nesta terça-feira, 2, que o calendário de 2021 com o feriado do carnaval. Com isso, não haverá pregão nos dias 15 e 16 de fevereiro. No dia 17, as negociações ocorrerão a partir das 13 horas.

Segundo a assessoria de imprensa, o feriado foi mantido mesmo diante do cancelamento do ponto facultativo anunciado pelo governo de São Paulo na última sexta-feira, 29.

Para acessar o calendário de negociação da B3, basta entrar no seguinte endereço na internet: http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/calendario-de-negociacao/feriados

Veja também