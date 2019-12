B3/Finkelsztain: investidor estrangeiro virá ao longo de 2020

Os investidores estrangeiros, que ao longo deste ano mostraram seletividade em relação ao Brasil, devem direcionar fluxo ao País em 2020, na medida em que a economia mostrar crescimento, disse o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, em encontro com jornalistas.

O executivo disse que neste ano os estrangeiros entraram nas ofertas de ações, mas saíram, contudo, de algumas posições de portfólio. “Mas neste momento já há um entendimento de que o Brasil está se diferenciando dos demais emergentes em relação à crescimento”, disse.

Agora, segundo ele, os investidores analisam se o Brasil manterá o compromisso fiscal, agenda de reformas e se não voltará a ter “soluços fiscais”. Outro ponto que ajudará a chegada mais forte dos estrangeiros, disse, será a estabilidade do câmbio. “O dólar se mostrou mais forte do que se esperava no início do ano”, disse.