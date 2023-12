B3 faz parceria com plataforma de crédito de carbono ACX; desembolso previsto é de até R$ 10 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 11:22 Para compartilhar:

A B3 informou nesta sexta-feira, 8, que celebrou acordo com a ACX Holding, plataforma de negociação para mercado de créditos de carbono. Segundo comunicado ao mercado, o acordo prevê desembolsos por parte da B3 de até R$ 10 milhões com o objetivo de estabelecer o funcionamento de uma plataforma dessa natureza no mercado brasileiro.

“A parceria com a ACX possibilitará aos clientes da B3, no Brasil ou no exterior, o acesso a uma plataforma internacional de negociação com um livro centralizado de ordens e conectada às principais certificadoras do mundo”, afirma a B3.

A companhia diz ainda que a transação está alinhada com a estratégia de desenvolver novos produtos e de avançar na agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança), que promovam o desenvolvimento econômico sustentável.

A ACX é a uma empresa de tecnologia com foco em mercados ambientais e que conecta empresas, desenvolvedores de projetos de carbono, investidores e outros stakeholders da indústria. A ACX utiliza sua tecnologia proprietária para alavancar o crescimento dos mercados ambientais e para facilitar a jornada dos clientes rumo ao Net Zero (zerar as emissões líquidas de CO2).

