B3 exclui Positivo na 1ª prévia do Ibovespa para janeiro a abril

(Reuters) – A B3 divulgou nesta quinta-feira a primeira prévia da composição do Ibovespa que irá vigorar a partir de janeiro com a exclusão das ações da Positivo e nenhuma ação nova.

Com a mudança, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, passa a ter 91 ativos de 88 empresas. Analistas já esperavam a saída do papel.

As ações com maior peso na composição do índice nesta preliminar foram Vale ON (15,384%), Itaú Unibanco PN (6,133%), Petrobras PN (5,985%), Petrobras ON (5,23%) e Bradesco PN (3,949%).

Ainda serão divulgadas outras duas prévias para a composição do índice que irá valer de janeiro a abril de 2023.

(Por Paula Arend Laier)

