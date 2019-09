B3 é um dos 5 ativos com maior peso no Ibovespa na nova carteira

Na lista dos cinco ativos que apresentam maior peso na composição da nova carteira do Ibovespa, a ação ON de Petrobras, que tinha peso de 5,032%, dá lugar a B3 ON, que passa a ter peso de 5,175%. A carteira do Ibovespa passou a vigorar nesta segunda-feira, 2, após a terceira prévia, e vai até a 3 de janeiro de 2020.

Os cinco ativos que apresentam o maior peso na composição desta carteira são Itaú Unibanco PN (9,194%), Vale ON (8,204%), Bradesco PN (7,300%), Petrobras PN (6,597%) e B3 ON (5,175%), esta última no lugar de Petrobras ON, que tinha a quinta posição na carteira anterior, que vigorou de 6 de maio a 30 de agosto.

A nova carteira registra a entrada do banco BTG Pactual e da Notre Dame Intermédica, totalizando 68 ativos de 65 empresas, como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) havia informado na semana passada.