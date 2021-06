B3 diz que problemas em plataforma já foram resolvidos e cita ajustes pontuais

A B3 informa que o problema original que causou atrasos na visualização de posições de clientes na semana passada está resolvido. A Bolsa destaca, no entanto, que ainda há ajustes pontuais nas rotinas de pós-negociação que seguem sendo feitos pela B3 e participantes do mercado ao longo desta segunda-feira, 14.

“A B3 reconhece e lamenta os impactos causados a todos os participantes, investidores e seus clientes e está à inteira disposição para endereçar e formalizar quaisquer dúvidas, esclarecimentos e ocorrências relativas ao incidente do pregão do dia 10 de junho”, diz em nota à imprensa.

Na sexta-feira, a B3 informou que registrou problemas técnicos nos sistemas que fazem a integração entre suas plataformas de negociação e a Clearing na quinta-feira, após o fechamento do mercado. Equipes da B3 passaram a madrugada resolvendo o ocorrido e o sistema foi restabelecido.

O incidente gerou impacto para os participantes do mercado decorrentes de atrasos nos procedimentos de pós-negociação, como são chamadas as rotinas realizadas após o encerramento do horário normal de negociação dos mercados.

“Os problemas nos sistemas que fazem a integração entre as plataformas de negociação e a clearing causaram atrasos na visualização e atualização de posições de clientes das corretoras e bancos, prestadores de serviços de intermediação, custódia, administração de fundos de investimentos e carrying das operações cursadas nos ambientes da B3”, explica.

