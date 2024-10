B3 cria dois novos índices, de empresas estatais e privadas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 16:08 Para compartilhar:

A B3 anunciou nesta quinta-feira, 3, o lançamento de dois novos índices: o Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e o Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP). Segundo a bolsa, os indicadores foram criados com o objetivo destacar as performances dos ativos das empresas públicas e das empresas privadas que compõem o Ibovespa, separadamente. Os índices estarão disponíveis a partir de 7 de outubro.

Para fazer parte dos novos índices, os ativos devem, obrigatoriamente, estar na carteira vigente do Ibovespa. Os indicadores seguem a mesma metodologia de exclusão e ponderação do principal índice da B3, com rebalanceamento a cada quatro meses.

O objetivo do IBEE e do IBEP, ainda de acordo com a B3, é ser o indicador de desempenho médio dos ativos de maior negociabilidade, representatividade e que possuem controle acionário estatal ou privado.

Ambos são um índice de Retorno Total, ou seja, reflete o retorno dos ativos considerando o reinvestimento dos dividendos. Neste primeiro momento, o IBEE conta com sete ativos de seis empresas e o IBEP tem 79 ativos, de 77 empresas.

Segundo o superintendente de índices da B3, Ricardo Cavalheiro, existe uma crescente demanda no mercado por análises mais detalhadas de partes específicas da carteira do Ibovespa, que é o principal indicador do mercado brasileiro. “Com os novos índices, o investidor terá mais um termômetro para verificar o movimento do mercado, olhando para diferentes categorias de empresas listadas”, afirmou.