B3 conclui aquisição do Portal de Documentos no valor final de R$ 155 milhões

A B3 informou que a aquisição do Portal de Documentos ficará em torno de R$ 155,0 milhões, após ajustes nos termos econômicos, menor que a previsão de R$ 175 milhões inicialmente divulgada em março. Do montante, R$ 40,0 milhões serão pagos à vista e o saldo restante em até quatro anos a partir do fechamento da transação, “a depender do atendimento de condições contratuais e do atingimento de metas financeiras e operacionais”, diz em comunicado.

O ajuste ocorreu após cumprimento de condições precedentes, entre elas a confirmação da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“A Companhia reitera que essa aquisição está alinhada com seu objetivo estratégico de agregar valor aos seus clientes, pois aumentará e diversificará a oferta de produtos aos bancos que atuam na cadeia de crédito de veículos e imóveis”, conclui a nota.