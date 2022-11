B3 compra empresa de inteligência artificial Neurotech por até R$1,1 bi

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/11/2022 - 12:15 Compartilhe

(Reuters) – A B3 anunciou a aquisição Neurotech, empresa de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data, em operação que pode chegar a 1,1 bilhão de reais.

A B3 desembolsará, no fechamento da operação, 569 milhões de reais, além de aporte ao capital na Neurotech de cerca de 50 milhões de reais, para quitar obrigações de indenização ligadas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da Neurotech.

Também se comprometeu ao pagamento futuro de mais 523 milhões de reais em ‘earn-outs’ (valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a 2026), a depender do atingimento de determinadas metas de desempenho.

Segundo fato relevante publicado na madrugada desta quinta-feira, os recursos para o pagamento serão provenientes do caixa livre da B3 e não há mudança nas projeções de endividamento e payout divulgadas em agosto de 2022.

O preço final da operação estará sujeito a ajustes em transações dessa natureza, e seu fechamento dependerá de aprovações da CVM e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A B3 submeterá a aquisição à aprovação de acionistas em assembleia que deve ocorrer em dezembro.

“A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros”, afirmou a empresa de infraestrutura de mercado financeiro.

