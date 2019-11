B3: BRF, BRF, Movida e BR entrarão em índice de sustentabilidade da B3

BRF, Movida e a BR Distribuidora entrarão no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) da Bolsa a partir de 6 de janeiro de 2020, quando começa a vigorar a 15ª carteira. Ao todo, a carteira passa a ter 36 ações de 30 empresas. De acordo com a B3, 46 companhias se inscreveram no processo para a formação da carteira, ante 36 do ano passado.

Não houve retirada de papéis em relação à carteira atual, que é válida até 3 de janeiro. Atualmente, estão no ISE papéis como os da AES Tietê, da B2W, do Banco do Brasil, da CCR e da Natura.

O índice reúne empresas que contam com iniciativas de sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e diversidade, entre outras.

De acordo com a B3, desde a criação, em 2005, o índice teve valorização de 266,19%, ante 235,43% do Ibovespa, com base no fechamento da última terça-feira, 26. Além disso, a volatilidade do ISE foi de 23,86% no mesmo período, em relação aos 26,51% do Ibovespa.

Das empresas que estão na carteira do Índice de Sustentabilidade 98% declaram utilizar a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para formar o ISE, a B3 convida a participar as companhias que detém as 200 ações mais líquidas da bolsa. Destas, parte se inscreve no processo, mas nem todas são elegíveis. Das 46 interessadas neste ano, por exemplo, apenas 36 estavam aptas a fazer parte da carteira.