B3 autoriza listagem ETFs de FIIs com distribuição de proventos

A B3 anunciou que a partir desta terça-feira, 11, fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) que investem em fundos imobiliários (FIIs) e distribuem proventos poderão ser listados. Os produtos que investem local e internacionalmente poderão realizar a distribuição de dividendos pelo menos uma vez por mês.

Os ETFs de FIIs foram lançados no Brasil em 2018. Até então, eram referenciados por índices total return, ou seja, os proventos gerados pelos ativos que integram o índice eram reinvestidos no próprio fundo. No caso dos ETFs de ações, a distribuição de proventos é permitida desde 2023.

De acordo com o regulamento para os produtos, os ETFs de FIIs internacionais não precisam seguir a data de distribuição de proventos do exterior. A B3 informa que cada ativo terá as especificações de pagamentos em seus regulamentos.