B3 adquire participação minotirária na MBO com investimento inicial de R$ 10 mi

A B3 celebrou um acordo com a MBOCHIP, empresa de tecnologia especializada em telas de negociação eletrônicas no Brasil, tendo por objeto a integração, com a MBO, de determinadas atividades desenvolvidas pela BLK Sistemas Financeiros, subsidiária da B3.

O acordo prevê a aquisição de participação minoritária na MBO, e a celebração de acordo comercial que permitirá que a tecnologia e produtos da MBO passem a estar disponíveis para os clientes da BLK. O investimento inicial da B3 será de R$ 10 milhões.

“A transação visa o fortalecimento da B3 no mercado de tecnologia de negociação, direcionado especialmente aos investidores institucionais, ao mesmo tempo em que a MBOCHIP passa a contar com maior alcance e base de clientes ampliada pela parceria com a BLK”, informa a B3.

A transação não dependerá de ratificação pela sua Assembleia Geral, tampouco há condições precedentes pendentes, de modo que o fechamento também já está consumado.

