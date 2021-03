B2W investe em frota de tuc-tucs elétricos para entregas em capitais

Em breve será possível ver nas ruas das capitais do Sudeste, Sul e Nordeste do País tuc-tucs, uma cena no mínimo inusitada. Isso porque a B2W Digital – dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato – vai colocar nas ruas uma frota de 90 tuc-tucs elétricos para entrega de produtos vendidos nas plataformas digitais.

Segundo a empresa, a iniciativa faz parte da estratégia de investir de forma crescente em soluções logísticas e práticas que gerem menos impacto no meio ambiente. O valor do investimento não foi informado.

Em nota, a empresa explica que os novos tuc-tucs elétricos permitem transportar de 240 quilos a 600 quilos de mercadorias, conforme o modelo do veículo. Essa maior capacidade aumenta o sortimento e o tamanho de produtos entregues, em comparação, por exemplo, às bicicletas.

“Além da eficiência de deslocamento, a nova frota evita as emissões de gases de efeito estufa (GEE), contribuindo com o alcance do ODS 13, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que incentiva medidas contra a mudança global do clima. A expectativa é que a frota deixe de emitir cerca de 3 toneladas de CO2 na atmosfera por mês”, afirma a companhia.

O serviço de entrega por tuc-tucs vem sendo testado pela companhia no município de São Paulo nos últimos meses. São atualmente nove veículos elétricos em operação, com diferentes capacidades de carga. A empresa explica que a frota de tuc-tucs atua em deslocamentos de curta distância, o chamado “last mile”, a última milha da logística de entrega.

“O tuc-tuc elétrico é um meio eficiente de deslocamento nos centros urbanos e tem a vantagem, em relação às bicicletas, de oferecer maior capacidade de carga. O serviço permite entregarmos mais rapidamente e itens de maior volume, ao mesmo tempo em que reduz a emissão de CO2 no meio ambiente”, destaca na nota Welington Souza, diretor geral da LETS – plataforma de gestão compartilhada dos ativos de logística e distribuição da Americanas e B2W.

A B2W acrescenta que oferece aos seus parceiros treinamento para utilização dos veículos, que, diferentemente das bicicletas, demandam habilitação.

A iniciativa, destaca a varejista, contribui para estratégia de ESG da B2W Digital. “Em 2020, através do estudo de materialidade realizado para a nossa estratégia ESG, mapeamos os principais ODS que norteiam nossas ações, são eles: 4 – Educação de Qualidade, 5 – Igualdade de Gênero, 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, 10 – Redução das Desigualdades e 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima”, explica.

