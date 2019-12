A B2W fechou contrato com a Cielo e com o Banco do Brasil para que as maquininhas da credenciadora aceitem a Ame como meio de pagamento, via QR Code. O acordo permite que o meio de pagamento da B2W se conecte com as mais de 1,5 milhão de POS da Cielo.

A Ame tem hoje mais de 6,2 milhões de downloads e presença em mais de 1.600 Lojas Americanas, além dos sites controlados pela B2W e mais 35 mil pontos de varejo físicos.