B2W adquire Supermercado Now, plataforma de e-commerce de varejo alimentar

A B2W Digital adquiriu a totalidade das ações do SuperNow Portal e Serviços de Internet, empresa que administra a plataforma Supermercado Now, que é focada no varejo alimentar via e-commerce. A companhia não informa o valor da transação no comunicado, assinado pelo diretor de Relações com Investidores, Fábio da Silva Abrate.

O Supermercado Now começou a operar em 2016. Através da plataforma, o cliente escolhe um supermercado e seleciona os produtos que quer comprar, com opções de entrega no endereço definido por ele em até duas horas ou em horário agendado. Há ainda a opção de retirada em loja. Hoje, o Supermercado Now tem parceria com 30 redes de supermercados, e de acordo com a B2W, os clientes têm alta recorrência, com usuários cadastrados há pelo menos um ano realizando 2,3 compras ao mês em média.

“O modelo de negócios, de comprovado sucesso em outros países, possui grande oportunidade de crescimento no Brasil e permitirá à B2W expandir sua presença na categoria de Supermercado, abrindo uma nova frente de crescimento”, afirma a varejista digital em comunicado.