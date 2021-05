Azul tem prejuízo de R$2,8 bi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A Azul reportou nesta quinta-feira prejuízo líquido de 2,8 bilhões de reais nos primeiros três meses do ano, reduzindo fortemente a perda em relação ao trimestre anterior, mas ainda mostrando um salto frente ao resultado negativo de 317 milhões de reais um ano antes, com a empresa aérea ainda afetada pela pandemia de Covid-19.

“O Brasil claramente foi impactado pela segunda onda da pandemia do Covid-19, mas continuamos vendo progresso no esforço de vacinação”, afirmou a Azul no material do balanço.

“Diversos Estados e Municípios estão reduzindo suas medidas de restrição, o que já afetou positivamente as recentes tendências de reservas. Somente nos últimos quatro meses, o volume de reservas aumentou mais de 40% e esperamos que essa tendência acelere com o avanço da vacinação.”

(Marcelo Rochabrun e Paula Arend Laier)

