Azul suspenderá operações em 12 cidades a partir de março; veja lista

A partir de 10 de março, a Azul suspenderá operações em 12 cidades do País, além de alterar a de outros três destinos.

Segundo a empresa, as mudanças decorrem de uma série de fatores, como aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, somadas às questões de disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda.

Das 12 cidades com suspensão de operações, oito ficam no Nordeste, duas no Sudeste, uma no Centro-Oeste e uma no Sul.

As 12 cidades que terão suspensão de operações da Azul (em ordem alfabética):

1. Barreirinha (MA)

2. Cabo Frio (RJ)

3. Campos (RJ)

4. Correia Pinto (SC)

5. Crateús (CE)

6. Iguatu (CE)

7. Mossoró (RN)

8. Parnaíba (PI)

9. Rio Verde (GO)

10. São Benedito (CE)

11. São Raimundo Nonato (PI)

12. Sobral (CE)

Mudança em operações em outros três destinos

A partir de 3 de março, os voos para Fernando de Noronha (PE) serão operados somente a partir de Recife.

Já a partir de 10 de março, os voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) passarão a ter como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da Azul.

Da mesma forma, as operações no aeroporto de Caruaru (PE) serão readequadas, devido à baixa ocupação. Os voos passarão a ser operados por aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove clientes.

Segundo a Azul, as mudanças fazem parte do planejamento operacional da companhia, e os clientes impactados estão sendo comunicados previamente e receberão a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), acrescenta a empresa.