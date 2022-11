Azul será a única a ter transmissão ao vivo de jogos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2022 - 8:42 Compartilhe

Viajar de avião durante um jogo do Brasil na Copa do Mundo de futebol pode ser, para muitos, um martírio. A empresa de mídia britânica IMG adquiriu os direitos de transmissão da Fifa a bordo de aeronaves, o que obrigou as aéreas a pagar para não interromper o sinal durante os jogos, segundo apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. E a única companhia que negociou os direitos no Brasil foi a Azul, que pagou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão) para transmitir a Copa ao vivo a bordo gratuitamente.

A Fifa fez contratos específicos de direitos de transmissão da Copa para diferentes plataformas: TV aberta, YouTube e Twitch (streaming ao vivo voltado para jogos). Por sua vez, as companhias aéreas têm contratos com operadoras para obter o sinal de satélite para transmitir canais de TV a bordo. Só que a IMG negociou com a Fifa para ter os direitos de transmissão ao vivo a bordo nas aeronaves.

Procurada, a Azul informou que “os jogos são transmitidos nas 69 aeronaves que têm o produto TV ao vivo e que voam as rotas mais movimentadas da companhia”. A Latam informou que não está transmitindo os jogos. Já a Gol, patrocinadora da seleção, afirmou que, apesar de oferecer TV ao vivo em seus voos, as partidas da Copa “não serão transmitidas em seu entretenimento a bordo por questões contratuais da provedora dos seus canais de TV”. A Gol esclareceu que os canais oficiais que têm os direitos de transmissão dos jogos – Globoplay (com senha de assinante), Fifa+ e Casimiro no YouTube ou Twitch – podem ser acessados pelos clientes que adquirirem o pacote de internet a bordo nas aeronaves dotadas do serviço.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

