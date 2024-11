Azul retorna ao quadro de associadas da Abear

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 15:47 Para compartilhar:

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) anunciou nesta segunda-feira, 4, o retorno da Azul ao quadro de associadas da entidade. Com isso, a companhia se junta a Gol e Latam, consolidando a participação das três principais aéreas do País na associação. A Azul tinha deixado a Abear em 2019 em meio a divergências com as concorrentes.

Para a presidente da Abear, Jurema Monteira, o retorno da Azul é uma oportunidade para a construção de uma agenda de longo prazo que contemple medidas estruturantes.

“Acreditamos que, juntos, avançaremos mais rapidamente com as principais pautas que contribuirão para que a aviação comercial brasileira siga em crescimento”, complementou o CEO da Azul, John Rodgerson. Como exemplo de desafios para o setor, destacou a excessiva judicialização, desvalorização cambial e o alto preço do querosene de aviação (QAV).

O CEO da Gol, Celso Ferrer, avalia que voltar a ter as três maiores companhias aéreas que operam no Brasil participando da entidade fortalece a indústria, ajudando “a endereçar a agenda do setor de forma ainda mais efetiva e eficiente”.

“As empresas representadas pela Abear têm o mesmo objetivo: desenvolver um setor forte e saudável. Uma atuação mais coesa do setor pode acelerar este desenvolvimento”, reforçou o CEO da Latam, Jerome Cadier.