Azul redesenha cartão co-branded com Itaú e Visa e aposta na retomada do mercado

A Azul anunciou nesta quarta-feira, 28, uma reconfiguração no seu modelo de cartão co-branded, em uma parceria com o Itaú e Visa. A empresa agora substituiu o nome Tudo Azul para apenas “Azul” no seu sistema de cartões. No lançamento, a empresa anunciou ainda uma nova versão do cartão, topo de linha da empresa: o Azul Itaucard Visa Infinite.

“A marca Azul é muito forte. A marca Visa e muito forte e Itaú também. Queríamos juntar as três marcas para um cartão só. Para gritar para todo mundo que estamos de volta”, disse o presidente da Azul, John Rodgerson. Ele destacou que “tem muita gente chorando” por causa da crise e que é tempo de se movimentar. O executivo destacou que a empresa já vê uma retomada significativa no turismo nacional. “Nossos voos para Fernando de Noronha estão lotados nos próximos 30 dias”, disse, defendendo a segurança no transporte aéreo.

Durante evento online com jornalistas, o diretor do Itaú Unibanco, Rubens Fogli, explicou que entre os benefícios do novo cartão anunciado está a conversão de cada dólar gasto em 3 pontos no programa de fidelidade. Nas compras internacionais, a pontuação é de 3,5. “Pode chegar até a 5,25 pontos para clientes Clube Tudo Azul”, disse o executivo.

O custo do cartão ao cliente será de R$ 100 por mês, sendo que gasto de R$ 10 mil mensais darão isenção de 50% da anuidade. Com gasto de R$ 20 mil, o usuário será totalmente isento da anuidade. A renda mínima exigida do novo cartão é R$ 15 mil mensais. Paralelo a esse cartão, a empresa continuará ofertando as outras modalidades, com exigências menores de renda – assim como benefícios menores, claro.

“O cartão é uma inovação que a gente traz para o processo de venda. Os clientes vão ter desconto de 10% na compra da passagem na Azul direto no site. Nossos sistemas foram conectados aos da Azul”, disse, apontando que a inovação é um passo rumo ao Open banking (modernização do sistema financeiro na direção de mais compartilhamento de dados, produtos e serviços).

Durante o evento, o vice-presidente de Soluções e Vendas para o Comércio da Visa do Brasil, Fernando Pantaleão, deu sinalizações favoráveis para a economia no País e retomada dos negócios após o pior da pandemia. “Está clara a retomada tanto de volume financeiro quanto de clientes em uma velocidade muito grande”, disse. A recuperação já é percebida desde abril, pior momento da crise, e ganhou mais velocidade agora.

Com base nos dados da Visa no Brasil, Pantaleão disse que o setor de turismo tem demonstrado sinais importantes de retomada. A empresa registrou crescimento no uso dos cartões pelos clientes fora do estado prioritário. Entende-se como estado prioritário a região em que o cliente fez uso do cartão nos últimos seis meses. “Quando há essa saída, podemos inferir tranquilamente que as pessoas estão se locomovendo com mais frequência”, disse, apontando o turismo como a principal hipótese para essa movimentação.

