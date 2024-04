Azul receberá 13 novas aeronaves 195-E2 da Embraer em 2024, com investimento de R$ 3 bi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 17:53 Para compartilhar:

A Azul confirmou nesta sexta-feira, 26, que vai receber 13 aeronaves 195-E2 da Embraer até o fim de 2024. Os aviões que irão passar a compor a frota da aérea brasileira representam mais de R$ 3 bilhões em investimentos.

O anúncio do recebimento das aeronaves foi feito em evento promovido da sede da Embraer em São José dos Campos, interior de São Paulo. A cerimônia conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silvia (PT), o CEO da Azul, John Rodgerson, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, e o ministro da Fazendo, Fernando Haddad.

Segundo a Azul, a compra a consolida na operação de rotas regionais. O modelo permite à companhia voar em aeroportos antes não servidos no País, pois possui capacidade para operar não só em aeroportos maiores, como também em aeródromos regionais, mais afastados dos grandes centros.

O E2 da Embraer possui capacidade para 136 clientes. O equipamento é o modelo de corredor único mais eficiente atualmente no mercado, oferecendo uma economia de até 25% de emissões de CO2. A Azul já opera atualmente 20 aeronaves do mesmo modelo.

A Azul recebeu o primeiro E195-E2 fabricado pela Embraer em 2019. Atualmente, no total, a aérea possui uma frota de 189 aeronaves, incluindo os Embraer, além de modelos de grande capacidade, usados em rotas internacionais, e dos operados pela Azul Conecta.