Azul quer expandir voos a novas 35 cidades no Brasil e exterior nos próximos anos

A Azul anuncia intenção de operar em 35 novas cidades nos próximos anos, no Brasil e exterior. No sábado, há o início de voos em Rosário e Córdoba, na Argentina. Em comunicado, a companhia aérea cita também Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e as cidades brasileiras de Caruaru, Mossoró, Serra Talhada, Guarapuava, Toledo, Umuarama e Pato Branco entre os próximos destinos.

A Azul ressalta que a projeção para 2018 é de oito a dez novos destinos, “representando menos de 5% do crescimento da capacidade para este ano”.

A maioria dos novos voos será com ATR 72-600, para até 70 clientes.

Em nota, o vice-presidente de Receitas da Azul Abhi Shah, diz que a companhia está trabalhando de perto com as prefeituras dessas localidades.