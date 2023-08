Azul oferecerá 2,7 mil voos extras durante alta temporada de verão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 16:26 Compartilhe

A Azul vai fornecer 2,7 mil voos extras para atender a demanda da alta temporada de verão, entre dezembro e fevereiro. Cerca de metade das viagens terá como destino cidades da Região Nordeste.

Entre Campinas (SP) e Fortaleza (CE), por exemplo, serão 174 voos adicionais. Já da cidade paulista para Maceió (AL), serão 112 viagens a mais. Destaque ainda para a rota Recife (PE) e João Pessoa (PB), que contará com um acréscimo de 172 voos ao longo da alta temporada.

Com esse aumento de viagens, o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, principal hub da Azul, terá o maior movimento concentrado em um único dia, 8 de janeiro de 2024, quando serão realizadas 168 decolagens considerando os voos regulares e extras.

Já o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, terá novas rotas para Santarém (PA), Navegantes (SC) e Foz do Iguaçu (PR), sendo o segundo aeroporto onde a companhia opera com maior movimento no período de férias.

Dos quase 3 mil voos extras oferecidos pela Azul na alta temporada de verão 2023/2024, 1.142 serão dedicados à Azul Viagens, operadora de turismo da companhia aérea.

