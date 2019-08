Azul lança serviço que permite congelar tarifas por 48 horas

A Azul lança nesta terça-feira, 6, em seu website e aplicativo o serviço de Tarifa Congelada, permitindo ao cliente manter o preço da passagem por até 48 horas. Pelo serviço será cobrada uma taxa de R$ 30,00 por pessoa em viagens domésticas e R$ 75,00 por pessoa nos voos internacionais.

Em comunicado, a aérea explica que o prazo está entre as principais regras de utilização do serviço, que é válido para voos domésticos com até sete dias de antecedência da data da viagem e 30 dias de antecedência no caso de voos internacionais.