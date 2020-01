Azul inicia voos de Recife para Buenos Aires e para Montevidéu

A Azul informou que terá novos voos internacionais em Recife, com a oferta de alguns deles já a partir de fevereiro. As novas linhas vão ligar a capital pernambucana a Buenos Aires, na Argentina, e a Montevidéu, no Uruguai.

Segundo a empresa, os clientes de Recife terão quatro frequências semanais para Buenos Aires, com previsão de início em 21 de fevereiro.

Os voos vão ser operados pelas aeronaves modelo Airbus A320neo, com capacidade para até 174 Clientes.

Em 4 de julho, a companhia começa a ligar o Recife a Montevidéu. O voo será operado aos sábados, também com as aeronaves A320neo.

“Ainda pendentes de aprovação pelos órgãos reguladores da Argentina, as duas novas operações internacionais representam um marco na história da cidade e do Estado, que passam a contar com frequências regulares e diretas para os destinos argentino e uruguaio”, disse a empresa, em nota.

O início da venda de passagens para as novas rotas acontecerá após a homologação pelas autoridades argentinas.

O Vice-Presidente de Receitas da Azul, Abhi Shah, acredita que os voos vão incentivar os clientes do Nordeste a viajar com maior frequência para os destinos da América do Sul. “Contamos com o importante apoio da Agência Nacional de Avião Civil Brasileira, que expandiu o acordo bilateral com a Argentina, e com a Anac do nosso país vizinho para poder concretizar essa grande notícia para o Nordeste do País”, disse, em nota, e emendou: “nossa expectativa é potencializar o turismo entre os dois países e, ao mesmo tempo, deixar nossa malha nacional e internacional ainda mais conectada”.

Salvador, Fortaleza, Fernando de Noronha, Natal, João Pessoa, Aracati, Mossoró, Aracaju, Campina Grande e Juazeiro do Norte, cidades atendidas pela Azul com voos diretos para a capital pernambucana, terão conexões para os novos voos Recife-Buenos Aires e Recife-Montevidéu.