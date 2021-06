Azul informa que não comentará presença de Bolsonaro em aeronave

A Azul Linhas Aéreas informou, em nota, que não vai comentar a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em uma aeronave da companhia, em Vitória (ES). Ele cumprimentou, tirou fotos com passageiros e membros da tripulação e tirou a máscara para dizer aos presentes que quem o insultava deveria andar jegues. “Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala ‘Fora Bolsonaro’ devia estar viajando de jegue, não de avião. É ou não é? Para ser solidário ao candidato deles”.

Parte dos passageiros gritava “genocida” e “fora, Bolsonaro”. O vídeo que registra os ataques foi gravado pelo celular de passageiro não identificado a partir da metade da aeronave. O divulgado por apoiadores do presidente foi feito da parte dianteira do avião. Pouco antes de sair, o chefe do Executivo colocou a máscara de volta.

