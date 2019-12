Azul fecha novembro com tráfego 30,6% maior ante novembro de 2018

A Azul informou nesta sexta-feira, 6, dados operacionais preliminares referentes ao mês de novembro. O tráfego de passageiros consolidado (demanda, RPKs) aumentou 30,6% em relação a novembro do ano anterior.

A capacidade (ASKs), por sua vez, cresceu 32,5% na mesma base de comparação, resultando em um recuo de 1,2 ponto porcentual na taxa de ocupação, que atingiu 82,4%.

Na mesma base de comparação, o tráfego de passageiros doméstico cresceu 30,4%, frente a um aumento de 30,9% na capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 82,2%, queda de 0,3 ponto porcentual comparado com o mesmo período de 2018.

Já no segmento internacional, o tráfego de passageiros cresceu 31,4% em novembro no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, enquanto a capacidade aumentou 38,3%. Com isso, a taxa de ocupação do segmento ficou em 83,3%, indicando retração de 4,4 pontos porcentuais.

No acumulado do ano, a demanda da Azul cresceu 23,6%, enquanto a capacidade subiu 21,7%, resultando em uma taxa de ocupação de 83,5%, 1,3 ponto porcentual acima do mesmo período em 2018.

Em nota, o presidente da Azul, John Rodgerson, chamou a atenção para o aumento expressivo de capacidade no mercado doméstico, com expansão de margem, apontando a frota 34 A320neos e três E2, como “principais propulsores de nosso crescimento”.