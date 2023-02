Azul demanda total sobe 21,3% em janeiro de 2023 ante mesmo mês de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 22:00 Compartilhe

A Azul divulgou nesta quinta-feira, 9, os seus dados preliminares de tráfego, referentes ao mês de janeiro de 2023. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) mostrou alta de 21,3% em relação ao mesmo mês de 2022, frente a um aumento de 23,5% da capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 82,3%, queda de 1,5 ponto porcentual, na mesma base de comparação.





“Nós não poderíamos estar mais entusiasmados com o início do ano, tendo em vista a tendência positiva na demanda e receita. Esperamos que essa tendência continue, à medida em que oferecemos uma experiência única aos nossos clientes, de alto nível e que foi a mais pontual do mundo em 2022”, diz o CEO da Azul, John Rodgerson.

Considerando só o mercado doméstico, a demanda subiu 6,5%, enquanto a oferta aumentou 10,02%. A taxa de ocupação ficou em 81,5%, uma queda de 2,9 pontos porcentuais.

No mercado internacional, a demanda subiu 137,3%, com aumento de 121,4% na oferta e taxa de ocupação de 85,4%, avanço de 5,7 pontos porcentuais ante um ano.





